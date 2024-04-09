«سفراء دولة التلاوة» يعرض تلاوة طيبة بصوت الشيخ محمود غلاب من فرنسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أبريل 2024 09:32 مساءً - عرض برنامج «سفراء دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، تلاوة طيبة بصوت الشيخ محمود حمدان غلاب سفير دولة التلاوة موفد وزارة الأوقاف لدولة فرنسا.

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة» نقلت قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.