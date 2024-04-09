التحالف الوطنى يهنئ المصريين والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أبريل 2024 09:32 مساءً - وحدد القانون رقم 171 لسنه 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، 7 موارد رئيسية للتحالف من بينها المنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وصدور لائحتة التنفيذية.

ونصت المادة 16 من القانون على أن تتكون موارد التحالف مما يأتى:

1- اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسى.

2- أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3- المنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4- ريع أو عائد بيع أى من الأصول المملوكة له.

5- عائد استثمار أمواله.

6- ما قد تخصصة الدولة له كمساهمات.

7- أى موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.

ويستهدف القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لإنشائه بشكل غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية.