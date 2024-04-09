نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين يهنئي الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المباراة أعاده الله علينا وعليكم وعلي شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

قال نقيب الإعلاميين إذ ننتهز هذه المناسبة الطيبة العطرة ونجدد العهد معكم وبكم يا سيادة الرئيس لمستقبل أفضل لمصرنا الغالية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لبناء مصر الحديثة ومواجهة كافة التحديات الإقليمية والدولية في ظل قيادتكم الحكيمة التي استعادت فيها مصر أمنها وسكينتها.

ودعا نقيب الإعلاميين المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبات الطيبة العطرة المباركة على فخامتكم بوافر الصحة والعافية والعمر المديد وأن يعيدها علينا وعلى شعب مصر العظيم وعلى سائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان والاستقرار أنه تعال نعم المولى ونعم النصير.