نجوم دراما رمضان فى برنامج "التاسعة" على القناة الأولى في العيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أبريل 2024 11:30 مساءً -

علي مدار أيام العيد، يستضيف برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، باقة من نجوم دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان.

يلتقي الإعلامي يوسف الحسني، الفنان القدير عبد العريز مخيون بعد تألقه في مسلسلي "جودر" و"المعلم"، كما تكشف الفنانة انتصار كواليس دورها في مسلسل "المعلم" وإطلالتها في الشهر الكريم هذا العام، إلى جانب حوار خاص مع الفنان الصيني لي جا حكيم عن دوره في مسلسل "فراولة".

كما يتحدث النجم وليد فواز عن أدائه المميز في مسلسلي "جودر" و"حق عرب".

وتلتقي الإعلامية شافكي المنيري مع الفنانة الكبيرة ميمي جمال في حوار خاص عن عودتها للتوهج من جديد في عالم الدراما الرمضانية.