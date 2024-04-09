آرسنال VS بايرن ميونخ.. تعادل 2-2 في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أبريل 2024 11:30 مساءً - تعادل أرسنال الإنجليزي مع ضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة 2 - 2، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "الإمارات"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

بدأ أرسنال التسجيل عن طريق نجمه بوكايو ساكا، فى الدقيقة 12، من تسديدة سكنت على يمين مانويل نوير حارس بايرن ميونخ.

ونجح سيرج جنابري في تسجيل هدف التعادل لفريق بايرن ميونخ، في الدقيقة 18 من زمن المباراة. وأضاف هاري كين، هدف الفريق البافاري الثاني في الدقيقة 32 من زمن المباراة من ركلة جزاء.

وفى الشوط الثاني، نجح أرسنال في تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 76 من زمن المباراة، عن طريق لاعبه تروسارد.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء، 17 أبريل الجاري، على ملعب "أليانز أرينا"، معقل فريق بايرن ميونخ.