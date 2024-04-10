عاجل - موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القاهرة.. "دوت الخليج" تنشر صيغة التكبيرات كاملة وأماكن الخروجات والسينمات

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أحمد جودة - القاهرة - موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القاهرة.. "دوت الخليج" تنشر صيغة التكبيرات كاملة وأماكن الخروجات والسينمات، يبحث مستخدمو محركات بحث جوجل عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القاهرة، فيما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن عدة شهر رمضان 30 يومًا على أن ينتهي الشهر الفضيل يوم 9 أبريل 2024، وتكون غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 10 أبريل 2024، وازدادت معدلات البحث عبر محرك البحث "جوجل" عن أماكن إقامة صلاة عيد الفطر 2024، ويحرص الكثير من المسلمين على أداء صلاة عيد الفطر حيث إنها سنة مؤكدة.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القاهرة.. وأكد الدكتور هشام عبدالعزيز على، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إقامة صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، أما الساحات العامة فيتم إقامة صلاة عيد الفطر بها حسب ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، ويكون ذلك من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة حيث يتم تحديد الساحات التي تقام بها صلاة عيد الفطر.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القاهرة

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القاهرة.. وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في محافظة القاهرة، وذلك في إطار الخدمات التي نقدمها ونستعرضها لقرائنا ومتابعينا لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة، ويوافق اليوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن يكون موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القاهرة.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القاهرة توقيت صلاة العيد 5:59 صباحًا

ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر

وفيما يخص ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر، فأكّدت وزارة الأوقاف أن التكبير في العيد سنة، مشيرة إلى أن وقت تكبيرات العيد يبدأ عقب ثبوت رؤية هلال شوال، وذلك حسب مذهب الشافعية، والحنابلة، وقولٌ للمالكيَّة، قال اللهُ تعالى: "وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ"، والمراد بالعِدَّةِ: عِدَّةُ الصَّومِ، والمراد بالتَّكبيرِ: التكبيرُ الذي يكونُ بعدَ إكمالِ العِدَّةِ، وإكمالُها يكونُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ.

ما هي صيغة تكبيرات عيد الفطر؟

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حساباته الفلكية لـ موعد عيد الفطر 2024 في مصر، حيث يبدأ أول أيام عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 أبريل 2024.

تكبيرات العيد

تكبيرات العيد.. وأكدت دار الإفتاء المصرية أن التكبيرات في العيدين "الفطر والأضحى" سُنَّة عند جمهور الفقهاء؛ قال الله تعالى بعد آيات الصيام: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ [سورة البقرة: الآية 185]، موضحه أنه حُمِل التكبير في الآية على تكبير عيد الفطر.

والتَّكبير هو التَّعظيم، والمراد به في تكبيرات العيد تعظيم الله عز وجل على وجه العموم، وإثبات الأعظمية لله في كلمة «الله أكبر» كناية عن وحدانيته بالإلهية، ولذلك شُرع التكبير في الصلاة؛ لإبطال السجود لغير الله، وكذلك شرع التكبير عند انتهاء الصيام؛ إشارة إلى أن الله يعبدبالصوم وأنه متنزه عن ضراوة الأصنام بالآية السابقة، ومن أجل ذلك مضت السنة بأن يكبِّر المسلمون عند الخروج إلى صلاة العيد ويكبِّر الإمام في خطبة العيد.

متى تبدأ تكبيرات عيد الفطر 2024؟

وأضافت الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن تكبيرات العيد تبدأ بغروب الشمس ليلة العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت للرجل؛ إظهارًا لشعار العيد، والأظهر استمرار التكبيرات حتى يحرم الإمام بصلاة العيد، أما من لم يصلِّ العيد مع الإمام فيكبِّر حتى يفرغ الإمام من صلاة العيد ومن الخطبتين.

وقالت الإفتاء إنه لم يرد في صيغة تكبيرات العيد شيء بخصوصه في السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه على التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"، وأن المصريين درجوا على الصيغة المشهورة وهي:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله.

وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله.

ولا نعبدإلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرً.

كيفية صلاة العيد

وقالت دار الإفتاء، إن صلاة العيد عبارة عن ركعتين تجزئ إقامتهما كسائر الصلوات في أركانها وسننها وهيئاتها، وينوي بها المسلم صلاة العيد، هذا أقلها، مضيفة والأكمل في صفات صلاة العيد: أن يكبر المُصلي في الركعة الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرةِ القيام والركوع، وتكون التكبيرات قبل قراءة القرآن.

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في محافظات مصر

أفضل أماكن الخروج في عيد الفطر بمحافظة القاهرة

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أفضل أماكن الخروج في عيد الفطر المبارك 2024 بمحافظة القاهرة، وننشر في هذا الموضوع بعض الأماكن وليس جميعها، وجاءت كما يلي:

برج القاهرة.

الحديقة الدولية.

شارع المعز.

حديقة الأزهر.

كيدزانيا.

بيلي بيز.

بيكابو.

لعبة تسلق الحبال (High ropes).

مول 5a.

فاميلي بارك (حديقة الأسرة).

"اتفرج على الأفلام الجديدة 2024".. أفضل سينمات في محافظة القاهرة

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن أفضل سينمات محافظة القاهرة 2024، وجاءت كالتالي:

سينما بريمير بوينت 90 MX4D.

سينما زاوية.

سينما جلاكسى المعادي.

سينما جلاكسى المعادي VIP.

سينما صن سيتي.

سينما صن سيتي VIP.

سينما كايرو فيستفال.

سينما سيتي ستارز.

سينما جالكسي المنيل.

سينما دي بوكس ستارز سينما.

سينما الماسة.

سينما جولدن ستارز ديلوكس.

سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

سينما جولف سيتي.

سينما الزمالك.

سينما سيني ماكس.

سينما مترو القاهرة.

سينما كايرو فيستفال VIP.

سينما جراند نايل تاور (جراند حياة).

سينما كوزموس.

سينما جولدن ستارز VIP.

سينما داندي مول.