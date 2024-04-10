أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "أهلا أهلا بالعيد".. موعد صلاة العيد 2024 في القاهرة وجميع المحافظات

عاجل - "أهلا أهلا بالعيد".. موعد صلاة العيد 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، يُظهر اهتمام المسلمون الشديد حاليًا بمعرفة توقيت صلاة عيد الفطر لعام 2024، حيث ينصب تركيزهم على البحث المكثف عن المواعيد المحددة للصلاة، وذلك بهدف الحضور إلى المصليات المخصصة للاحتفال بالعيد في الوقت المناسب، واستقباله بفرحة وسرور عارمين.

عاجل - "أهلا أهلا بالعيد".. موعد صلاة العيد 2024 في القاهرة وجميع المحافظات

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لذلك تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد صلاة عيد الفطر 2024

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة: تقام في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الجيزة: تقام في تمام الساعة 6:01 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الإسكندرية: تقام في تمام الساعة 6:04 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الإسماعيلية: تقام في تمام الساعة 5:55 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أسوان: تقام في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أسيوط: تقام في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الأقصر: تقام في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في البحر الأحمر: تقام في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في البحيرة: تقام في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بني سويف: تقام في تمام الساعة 6:06 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بورسعيد: تقام الساعة 5:54 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في جنوب سيناء: تقام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الدقهلية: تقام الساعة 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دمياط: تقام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في سوهاج: تقام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في السويس: تقام الساعة 5:54 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الشرقية: تقام الساعة 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في شمال سيناء: تقام الساعة 5:49 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الغربية: تقام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الفيوم: تقام الساعة 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مطروح: تقام الساعة 6:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في قنا: تقام في تمام الساعة 5:57 صباحًا.