نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة تنظم المسابقة السنوية للقرآن الكريم للعاملين بالشركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم للعاملين بالشركة.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، أن عدد المشاركين بالمسابقة بلغ ٣٠ متسابقًا، منهم ٢٦ متسابقًا في حفظ القرآن الكريم كاملًا، و٤ متسابقين في حفظ نصف القرآن.

وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن المسابقة جرت تحت إشراف أئمة من مديرية الأوقاف بالجيزة، لافتًا إلى أنه سيتم تكريم الأوائل الفائزين بالمسابقة، مؤكدًا أن الشركة تستهدف تشجيع وتحفيز العاملين على حفظ وتدبر آيات القرآن الكريم والعمل بما جاء به، مما له بالغ الأثر في تعزيز الروح الإيجابية لدى العاملين، والسعي قُدمًا نحو طريق التقدم والنجاح.

جديرُ بالذكر، أن العلاقات العامة بالشركة تنظم العديد من المسابقات للعاملين، من شأنها تعزيز روح الانتماء والمنافسة بين العاملين كمسابقات" العامل المثالي والأم المثالية وحفظ القرآن الكريم للعاملين وأبنائهم".

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