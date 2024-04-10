أماكن صديقة للبيئة في خروجات العيد: ممشى أهل مصر.. وحديقة الأزهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 أبريل 2024 06:32 صباحاً - مدينة القاهرة من المدن التى يشكل المشى فى شوارعها فقط فسحة، ومتعة لايضاهيها متع، حيث يوجد فيها العديد من الخيارات لعدة أماكن يمكن للعائلة الخروج اليها، وخاصة أننا مقبلين على إجازة العيد فلم يتبقى عليها سوى أيام، فاين كان محل إقامتك يمكنك اصطحاب أطفالك وعائلتك لقضاء وقتٍ مميز فيها.

خلال هذا التقرير نرصد أماكن يمكنك الخروج إليها والاستمتاع بها اى وقت وعلى الأخص فى إجازة العيد، حيث يوجد لكل منها ميزته الخاصة، والجميع قريب من المواصلات واسهل طريق إليها المترو.



1- حديقة الأزهر

من الأماكن التى تستقطب الأسر المصرية، ومساحتها الشاسعة من المسطحات الخضراء تسر العين وتمتعها، وبها عده اماكن لجميع الاعمار وبعض المطاعم المميزة، وهو ما يجعل كل أفراد الأسرة مستمتعين ، حيث توجد مساحات للأطفال وألعابهم، ويمكن للأسرة الجلوس والاستمتاع بالطبيعة من التاسعة صباحا حتى الخامسة هو وقت الإغلاق وتذكرة الدخول إليها لا تتجاوز الخمسة وعشرين جنية، وقريبة من منطقة القلعة والمواصلات متوفره منها وإليها لكل مكان.



2- ممشى أهل مصر

ممشى أهل مصر على كورنيش النيل من الأماكن التى تمكنت خلال الفترة الأخيرة أن تقدم خدمة مميزة للمصريين، لوجود العديد من الكافيهات والمطاعم فيها إضافة إلى فسحة النيل التى لا تضاهيها فسحة للاستمتاع بمنظر النيل وجمالة، مع رحلات السمر على المراكب فى ممشى أهل مصر، كما يكتفى بعض المصريين بالجلوس خارج الممشى والاستمتاع بأقل التكاليف، ويفتح من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ليلا.

يذكر أن كلا المكانين لهما سمة خاصة تجدد نشاط الروح، حيث المناظر الطبيعية من المياه والمساحات الخضراء، والاستمتاع بالطبيعة فى حد ذاته يجدد النشاط ويبث في الشخص حالة من الجمال.