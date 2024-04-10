نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بحي الدقي وسط جموع المصلين.

وخلال خطبة العيد، أكد الدكتور السيد مسعد، مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، على أهمية نشر البهجة والفرحة بين المواطنين في ظل الأمن والأمان في مصر، داعيًا المولى عز وجل لدوام الاستقرار والرخاء لمصر وشعبها الكريم.

وبعد الصلاة، تبادل محافظ الجيزة التهاني مع المواطنين داخل المسجد في جو من الود والحب، مقدمًا التهنئة لمواطني وأهالي محافظة الجيزة، داعيًا المولى عز وجل أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يديم الله تعالى على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالتنسيق وتكثيف المتابعة والتأكد من انتظام العمل في مختلف القطاعات بالشارع، ورفع درجة الاستعداد في المزارات والمتنزهات والحدائق ومحيطها لاستقبال المواطنين، مشددًا على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف الجهود لمنع تراكم المخلفات وتواجد دوريات النظافة على مدار اليوم مع الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء.

أدى الشعائر الصلاة رفقة المحافظ اللواء الدكتور هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وإبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور، السكرتير المساعد، والعميد محمد الشافعي، المستشار العسكري، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجموع المصلين.