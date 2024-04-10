نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراكز شباب الجيزة تكتظ بالمصلين في 121 ساحة ومركز شباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - امتلأت جنبات مراكز شباب الجيزة بالمصلين بعد أن فتحت أبوابها لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم الأربعاء الموافق العاشر من أبريل 2024 م وذلك بعد قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتنسيق والتعاون مع مديرية أوقاف الجيزة.

الجدير بالذكر أنه تم فتح 121 مركز شباب لإقامة صلاة العيد بمدن وقرى الجيزة والتي تم اختيارها وتجهيزها لاستقبال المواطنين مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف.

أشار الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة أنه تم التنسيق والتعاون بين مديرية الشباب والرياضة والأوقاف لاختيار عدد من مراكز الشباب لأداء شعائر صلاة العيد، ثم بدء تفعيل مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التي تنظمها وزارة الشباب بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي أكد على فتح مراكز الشباب أمام المواطنين كافة ودون مقابل حيث تم التجهيز لها من مساء ليلة العيد بتوفير الألعاب الترفيهية والهدايا والا يقتصر ذلك على اليوم الأول فقط ولكن طوال أيام عيد الفطر المبارك لتفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

وأضاف بأن مراكز شباب الجيزة حازت على إقبال منقطع النظير وخاصة مراكز حياة كريمة بقريتي الصف وأطفيح التي اكتظت بالمصلين والمترددين.

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