نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يرسم البهجة على وجوه الأيتام والمسنين والمرضى ويقدم لهم التهنئة والهدايا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عقب أدائه صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفي محمود بحي الدقي، بالمرور على دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات لتقديم التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد في لفته إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في أول يوم لعيد الفطر المبارك.



إستهل المحافظ جولته بزيارة دار الأورمان للأيتام بشارع المحروقى ودار الهنا للمسنين بحى العجوزة.



حيث إطمأن محافظ الجيزة على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء وحجم الرعاية الصحية التى يتلقوها وقدم العيدية لهم ووجه القائمين على دور الرعاية بتلبية أي متطلبات لهم مؤكدًا علي ضرورة ان يتم التواصل الدوري والتنسيق مع المحافظة في حال وجود اي معوقات تواجه النزلاء أو القائمين علي الدار لسرعة حلها.

كما وجه المحافظ حى العجوزة بالتنسيق مع إدارة الدار وإزالة أية مصادر للعشوائية أو الضوضاء ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى بمحيطه.

ووجه راشد نائبة المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع مديرى مديريات التضامن والشئون الصحية بتوفير كافة إحتياجاتهم وتكثيف البرامج الترفيهية والسياحية للأيتام للترويح عنهم.



وأكد المحافظ للنزلاء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على دعم المواطنين والرفع عن كاهلهم وتحسين مستوى الخدمات جنبا إلى جنب التوسع فى تنفيذ المشروعات القومية التى من شأنها رفع مستوى معيشة المواطنين بمختلف المحافظات.



وقال محافظ الجيزة إن يوم العيد تتجمع فيه كل مشاعر الإنسانية النبيلة وتتجلى فيه القيم السمحة داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يجعل كل أيامها أعياد.



وأبدى الحضور سعادتهم بزيارة المحافظ داعيين بأن يحفظ الله مصر وقيادتها ويديم على أهلها نعم الأمن والإستقرار والرخاء.

كما شملت جولة المحافظ تفقد مستشفى إمبابة العام للاطمئنان علي تجهيزات المستشفي والحالة الصحية للمرضى المتواجدين وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وقام بإهدائهم العيدية متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.



ووجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بضرورة استمرار تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، متمنيًا أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

و ثمن محافظ الجيزة الجهود المخلصة والتفاني فى أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية، مؤكدا أنهم يضربون أروع الأمثلة فى حب الوطن بإخلاصهم فى أداء واجبهم المهنى والإنساني.



رافق المحافظ إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى والدكتور خالد عبدالغنى مدير مديرية الصحة ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.