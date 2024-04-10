النجم محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 أبريل 2024 12:32 مساءً - حرص محمد صلاح لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي على توجيه التهنئة للأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

يقود الدولي المصري محمد صلاح ناديه ليفربول الإنجليزي في مواجهة أتالانتا الإيطالي بتمام التاسعة من مساء غدا الخميس على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24 وسط ترقب كبير من جماهير الريدز في كافة أنحاء العالم سعيًا لتحقيق اللقب القاري في نسخته الحالية.

نشر محمد صلاح تهنئة على الصفحة الرسمية على موقع «أكس» مضمونها: «عيد سعيد وكل سنة وأنتم طيبين». كانت تقارير صحفية قد كشفت عن استقرار ليفربول على رحيل نجمه الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق المهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقي محمد صلاح عرضًا خرافيًا من فريق اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكدت شبكة (HTIC) العالمية أن المدير التنفيذي لنادي ليفربول، مايكل إدواردز منفتح على بيع محمد صلاح الصيف المقبل، لرغبته في رحيل عدد من اللاعبين الكبار سنًا، وأنه يريد التعاقد مع صفقات صغيرة في السن، وأن يقوم بناء فريق جديد خاصًة أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز سيرحل بنهاية الموسم.

وتابعت الشبكة أن المدير التنفيذي لنادي ليفربول مايكل إدواردز أن بيع محمد صلاح الصيف المقبل سوف يجلب للنادي مبلغًا ضخمًا في ظل الاهتمام السعودي الكبير بضمه، وهو ما يستطيع النادي الاستفادة منه والتعاقد مع بدائل له.