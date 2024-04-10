السيسي يتبادل التهانى مع رئيس العراق وملك البحرين بمناسبة عيد الفطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أبريل 2024 01:32 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع عبد اللطيف رشيد، رئيس العراق، حيث تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيين أن يعيده الله تعالى على البلدين، والأمتين العربية والإسلامية، بالأمن والاستقرار والرخاء، وأن يديم على شعبي مصر والعراق الشقيقين الأمان والازدهار والتقدم

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعبين المصري والبحريني الشقيقين الأمن والاستقرار والرخاء.