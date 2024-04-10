الداخلية تسلم هدايا الرئيس السيسي لأسر شهداء الشرطة في عيد الفطر.. وتشاركهم الاحتفال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 أبريل 2024 01:33 مساءً - تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة، تقديرا وعرفانا بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.. فقد قامت الوزارة بتنظيم زيارات لأسر الشهداء لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتوزيع هدايا الرئيس عليهم، الأمر الذي لقي مردودا إيجابيا ومعنويا في نفوسهم.

من جانبها، أعربت أسر الشهداء عن تقديرها واعتزازها بتلك المبادرة التي تؤكد حرص رئيس الجمهورية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق أمن واستقرار الوطن.