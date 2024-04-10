نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الري: الاستمرار في رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة خلال إجازة عيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري، متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى برفع درجة الإستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال أجازة العيد، وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وصرح الدكتور سويلم، في بيان اليوم، الأربعاء، أن العاملين بالوزارة متواجدين فى مواقعهم بنظام النوبتجيات، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ اعمال مناوبات الري والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدورى عليها للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفورى لأى أعطال، مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان استقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين إحتياجات مياه الشرب خلال إجازة عيد الفطر.