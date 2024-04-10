السيسي يوجه الشكر لصفاء أبوالسعود في احتفالية عيد الفطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أبريل 2024 02:29 مساءً - حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه الشكر إلى الفنانة صفاء أبو السعود بعد أداء أغنية "أهلا بالعيد"، ضمن فعاليات الاحتفالية بعيد الفطر بحضور أبناء الشهداء.

وقال السيسي خلال احتفالية عيد الفطر:"يا أستاذة صفاء.. متشكر متشكر متشكر جدا".

وردت الفنانة صفاء على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "ده أنا اللى متشكرة جدا".

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الحاضرين خلال احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال السيسي كلمته،:"إننا متواجدون هنا بالعاصمة الإدارية الجديدة للاحتفال بعيد الفطر المبارك سويًا بفضل تضحيات أبناء مصر من الشهداء والأبطال "أبنائكم وأزواجكم وآبائكم".

وأضاف :"جميل أوي نكون النهارده مع أسرنا، أسر أهل مصر اللي إحنا بفضل الله موجودين هنا بالشكل ده بفضل تضحيات شهدائنا ومش هننسى أبدا ده، كل سنة وأنتوا طيبين".

السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر

وأدى الرئيس السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.

قدم الفنان “أحمد سعد” فقرة غنائية خلال احتفالية العيد مع أبناء الشهداء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما كرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أبناء وأسر شهداء الوطن، خلال احتفالية العيد مع أسر وأبناء الشهداء.

وقد شهد الرئيس خلال مشاركته احتفالية العيد مع أسر وأبناء الشهداء، فقرة غنائية عن شهداء الوطن، وسط بكاء الحاضرين.

كما شاهد فيلماً تسجيلياً بعنوان “العيد بالنسبالك أيه؟” خلال احتفالية العيد مع أبناء الشهداء