ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ 3 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 أبريل 2024 02:30 مساءً - أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (أسيوط ، قنا) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى :-

- ضبط (4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط ، وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – طبنجة – 2 خزينة – عدد من الطلقات - سيارة - دراجة نارية "بدون لوحات" – 3 سلاح أبيض – ميزان حساس).

- ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قنا بقنا وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – فرد وعدد من الطلقات – سلاح أبيض).

- ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قنا بقنا ، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو" – فرد وعدد من الطلقات – ميزان حساس – دراجة نارية "بدون لوحات").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .