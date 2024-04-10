الطقس غدًا.. أجواء معتدلة مائلة للبرودة ثاني أيام عيد الفطر وعظمى القاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أبريل 2024 03:39 مساءً - يهتم الأشخاص بمعرفة طقس العيد وتطورات حالة الطقس غدًا ثاني أيام عيد الفطر المبارك، والظواهر الجوية المتوقعة على القاهرة الكبرى وعلى مستوى الجمهورية.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حدوث طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال البلاد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس غدا ثاني أيام العيد

توقع خبراء الأرصاد الجوية حدوث نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

سقوط الأمطار

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات.

طقس الخميس ثاني أيام عيد الفطر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بشأن طقس ثاني يوم العيد، تكوّن شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

بالإضافة إلى حدوث نشاط ملحوظ للرياح على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات، فيما تسجل الحرارة العظمى على القاهرة 27°.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة والوجه البحري : 27 : 17

السواحل الشمالية: 24 : 16

جنوب سيناء: 27 : 19

شمال الصعيد: 27 : 14

جنوب الصعيد: 32 : 18

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع حدوث تقلبات جوية اعتبارًا من الخميس الموافق 11 أبريل، إذ ترتفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، فيما يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب البلاد.