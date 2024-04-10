نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في إجازة العيد.. تعرف على طرق شحن كارت الكهرباء من البيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الدولة حاليًا فترة تحول رقمي ملحوظ، حيث يشهد التحصيل الإلكتروني ارتفاعًا كبيرًا في الاستخدام، ومن أجل تيسير الخدمات على المواطنين، قامت وزارة الكهرباء والطاقة بإطلاق مجموعة من التطبيقات والخدمات الإلكترونية، ومن بين هذه الخدمات تم تطوير طريقة سهلة ومبتكرة لشحن كارت الكهرباء للعدادات المسبوقة الدفع باستخدام التقنية المعروفة بـ "NFC".

تعد خاصية NFC (اتصال المدى القريب) تقنية حديثة تتواجد في معظم الهواتف الذكية الحديثة، وتعتبر شريحة إلكترونية موجودة في الغطاء الخلفي للهاتف، تمكن المستخدم من إجراء اتصال لاسلكي مع جهاز آخر. وليست هذه هي الميزة الوحيدة للـ NFC، فهي تتيح أيضًا إجراء معاملات آمنة وتبادل المحتوى الرقمي وربط الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدامها لإجراء المدفوعات بسهولة تامة عبر لمسة واحدة أو عن طريق التقريب بضعة سنتيمترات فقط.

وبالنسبة لشركة الكهرباء، فقد قامت بتوفير كارت الكهرباء المزود بخاصية NFC للمواطنين، مما يتيح لهم شحن عدادات الكهرباء المسبقة الدفع من خلال تطبيقات التحصيل المختلفة مثل "سهل"، "ماي فوري"، و"الكهرباء خالص".

وتوضح وزارة الكهرباء أنه يمكن تنفيذ عملية شحن كارت عداد الكهرباء المزود بتقنية NFC من الهاتف المحمول الداعم لهذه التقنية باستخدام تطبيقات مثل "sahl gtpay" و"my fawry"، أما بالنسبة لباقي أنواع عدادات الكهرباء، فيمكن استخدام تطبيق "كهرباء خالص" لشحنها.

في السطور التالية سنعرض خطوات شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول:

1- سجل الدخول إلى أحد التطبيقات المذكورة سابقًا لشحن كارت الكهرباء.

2- اختر خدمات الكهرباء من قائمة الخدمات المتاحة.

3- حدد كارت الكهرباء كخيار للشحن.

4- اختر خيار "لدي كارت كهرباء NFC".

5- قم بتفعيل خاصية NFC من إعدادات هاتفك.

6- مرر كارت الشحن على الجزء الخلفي من هاتفك لقراءة البيانات المخزنة عليه.

7- اضغط على أيقونة التوجيه بالدفع واستمر في وضع كارت الشحن على الهاتف المحمول.

8- حدد خيار شحن العداد وقم بإدخال المبلغ الذي ترغب في شحنه (سيتم خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية المرتبطة بالتطبيق أو من بطاقة الفيزا الخاصة بك).

9- تحقق من تفاصيل الاستهلاك للتأكد من إضافة الرصيد بنجاح إلى كارت الكهرباء.

10- بمجرد الانتهاء من الخطوات السابقة، قم بإدخال كارت الشحن في عداد الكهرباء الخاص بك ليتم إضافة الرصيد المشحون إلى العداد.

