التحالف الوطنى يشارك أهالى الإسماعيلية احتفالات عيد الفطر بالحلوي والألعاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 أبريل 2024 04:37 مساءً - قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوزيع الحلوي والألعاب على المصليين بعد أداء صلاة العيد بمحافظة الإسماعيلية.





وشارك التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، المصريين بالمحافظات احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، وقام مندوبوا التحالف بتوزيع الحلوي والبالونات على المصليين بعد أداء صلاة العيد.



