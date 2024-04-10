إسماعيل هنية يعلق على استشهاد عدد من أبنائه وأحفاده في غزة: بهذه الدماء نصنع الحرية لشعبنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 أبريل 2024 05:34 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية و3 من أحفاده في غارة جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة.

وأبناء وأحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية منهم: 1- حازم وبنته منى وآمال، 2- أمير وابنه خالد وبنته رزان، 3- محمد واصابة ابنته ملاك.

وعلق إسماعيل هنية على واقعة على استشهاد 3 من أبنائه وعدد من أحفاده قائلا: "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد.

تابع: "بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا، أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة، أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع".