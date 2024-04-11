انت الأن تتابع خبر موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024 لشهر أبريل.. تعرف عليها بالزيادة الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024 لشهر أبريل 2024، وذلك بعد إقرار الزيادة الجديدة بنسبة 25% من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكريماً للأسر الأكثر احتياجاً ودعماً لهم في ظل الظروف المعيشية الراهنة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024

وأما عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024، ويبدأ صرف المعاشات من يوم السبت الموافق 15 أبريل 2024، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، وتُتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين من البرنامج، صرف معاشاتهم من خلال مختلف منافذ الصرف المعتمدة، تسهيلاً عليهم وتخفيفاً للضغط على مكاتب البريد.

عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

ويُشار إلى أن عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” يبلغ 5.2 مليون أسرة، موزعين على جميع محافظات الجمهورية، وتؤكد الوزارة على حرصها الدائم على تقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.

طرق صرف معاش تكافل وكرامة

وتُتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، صرف معاشاتهم من خلال مختلف منافذ الصرف المعتمدة، وذلك على النحو التالي: الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي: يمكن للمستفيدين سحب معاشاتهم من خلال أي ماكينة صراف آلي تابعة لأي بنك من بنوك مصر، باستخدام البطاقة الممغنطة الخاصة بالبرنامج.

الصرف من خلال منافذ البريد المصري: يمكن للمستفيدين التوجه إلى أي مكتب بريد مصري لصرف معاشاتهم، وذلك بعد إبراز البطاقة الشخصية والبطاقة الممغنطة الخاصة بالبرنامج.

الصرف من خلال شركات الدفع الإلكتروني: توفر وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية صرف معاشات “تكافل وكرامة” من خلال بعض شركات الدفع الإلكتروني، وذلك تسهيلاً على المستفيدين.

وزارة التضامن الاجتماعي