انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة ثاني أيام العيد .. انتظروا مفاجأة غير متوقعه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تطورات بشأن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الخميس 11 أبريل 2024، ثاني أيام عيد الفطر المبارك في ظل التقلبات الجوية التي تضرب كافة المناطق في الفترة الحالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد

على لسان الدكتورة منار غانم عضو الهيئة ، أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الخميس 11 أبريل الجاري ،سيشهد استقرار في درجات الحرارة حيث طقس دافئ في ساعات الصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للدفء على السواحل الشمالية، بارد على أغلب الأنحاء وذلك في ساعات المساء.

حالة الطقس الساعات القادمة