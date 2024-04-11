انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة ثاني أيام العيد .. انتظروا مفاجأة غير متوقعه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تطورات بشأن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الخميس 11 أبريل 2024، ثاني أيام عيد الفطر المبارك في ظل التقلبات الجوية التي تضرب كافة المناطق في الفترة الحالية.
وأوضحت هيئة الأرصاد
- على لسان الدكتورة منار غانم عضو الهيئة ، أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الخميس 11 أبريل الجاري ،سيشهد استقرار في درجات الحرارة حيث طقس دافئ في ساعات الصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للدفء على السواحل الشمالية، بارد على أغلب الأنحاء وذلك في ساعات المساء.
حالة الطقس الساعات القادمة
- وأوضحت غانم أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الخميس 11 أبريل 2024 أنه سيكون هناك الشبورة المائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لذا يجب على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة، علاوة على سقوط أمطار متفرقة الأماكن