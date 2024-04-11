 زيادة 15% بعد العيد.. أخر مستجدات قانون الايجار القديم 2024 لكل المستأجرين وأصحاب المنازل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر قانون الايجار القديم من أهم القضايا الموجودة في المجتمع المصري، فهي تؤثر على الكثير من الفئات المتنوعة من المستأجرين وأصحاب العقارات، وقد تم فرض زيادة في قيمة الإيجارات القديمة بنسبة تصل إلى خمسة أضعاف بموجب قانون رقم 10 لعام 2022، بالإضافة إلى زيادة سنوية تصل نسبتها إلى 15% خلال مدة خمس سنوات.
آخر مستجدات قانون الايجار القديم 2024
يوضح قانون الايجار القديم رقم 10 لعام 2022 حل للكثير من مشاكل الإيجار القديم، حيث تم زيادة قيمة الإيجارات في الوحدات السكنية التابعة لقانون الايجار القديم بأكثر من خمسة أضعاف القيمة الأصلية مع زيادة سنوية تقدر بـ15% مدة تصل إلى 5 سنوات، وقد تم تطبيق هذه الزيادة المقررة من شهر مارس الماضي، أما الزيادة السنوية المقررة في القانون فسوف يتم تطبيقها في شهر مارس لهذا العام على كافة المعنيين بالقانون بحيث لا يزيد عددهم عن 6 حالات اعتبارية، وسوف يتحتم عليهم تسديد الايجار الجديد مع الزيادة المقررة في القانون الجديد.
حالات زيادة الإيجار القديم
هناك حالات اعتبارية تخضع للزيادة المقررة في قانون رقم 10 لعام 2022 الخاص بزيادة قيمة الإيجارات القديمة في الوحدات السكنية، وتأتي هذه الحالات كما يلي:
- البلديات والمحافظات والمؤسسات العامة في الدولة حسب الشروط المقررة في القانون.
- الطوائف الدينية والهيئات المعترف بها من الدولة والشركات التجارية وهيئة الأوقاف والمدينة.
- كافة المؤسسات والجمعيات والأحزاب التي تأسست حسب القوانين النافذة.
- أي شخص أو حالة تثبت الشخصية الاعتبارية حسب التشريعات السارية.
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