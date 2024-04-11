نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف البر الشرقي والغربي لترعة المريوطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تفقد أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية وانشاء ممشي سياحي وساحات انتظار اعلي القطاعات المغطاة من الترعة.

وذلك في اطار جولاته الميدانية للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات.

واطلع المحافظ علي جهود مديرية الطرق في تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة والتطوير لكلا من البر الشرقي والبر الغربي لطريق المريوطية بدءا من شارع الملك فيصل وحتى كوبري الصحابة.

كلف المحافظ باستمرار الأعمال وسرعة الانتهاء منها لتحقيق الاستفادة من أعكال التطوير للمواطنين وذلك في اطار خطة المحافظة في تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الاثرية.

وكلف المحافظ رئيس حي الهرم بضرورة التأكيد علي شركات المرافق بسرعة إنهاء أعمالها الخاصة بتغطية أو دفن أو تحويل الكابلات المتبقية والخطوط والمتعارضات مع المشروع لعدم التأثير علي نسب التنفيذ ولتسهيل حركة سير المواطنين بالطريق.

كما شدد المحافظ علي ضرورة مراعاة انشاء بالوعات صرف الأمطار بالطريق نظرًا لأهميتها الكبيرة خلال فصل الشتاء خاصه وان الطريق سيكون له أهمية كبيرة عقب انتهاء أعمال التطوير.

وكلف المحافظ رئيس حي الهرم بالتشديد علي الشركة المنفذة بالالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة.

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