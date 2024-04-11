حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 أبريل 2024 01:28 مساءً - في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالخطة الدعوية المكثفة خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ - 2024م ، وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالبرامج التثقيفية للأطفال والناشئة ، وإيمانًا منها بأهمية بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية الجانب المعرفي والإيماني ، ومساهمة منها في وضع لبنة جديدة تهدف إلى الاهتمام بالأطفال وحقهم في الوعي والتثقيف ، وفي ختام فعاليات لقاءات الناشئة والطفل خلال شهر رمضان ، تم تكريم الأطفال الأكثر مشاركة في لقاءات الناشئة والطفل خلال شهر رمضان المبارك بالمكتبات العامة بالمديريات الإقليمية بحضور بعض قيادات المديريات في جو يسوده البهجة والسرور.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف عقدت 1624 لقاء للناشئة والطفل خلال شهر رمضان بالمكتبات العامة بالمديريات الإقليمية ، وقد أشاد أولياء الأمور بالأنشطة الدينية والثقافية المتعددة التي تطلقها وزارة الأوقاف ، وقدموا الشكر لوزارة الأوقاف على اهتمامها ورعايتها للأطفال وحمايتهم من الأفكار المتطرفة ، وذلك بإقامة مثل هذه الندوات التي تنمي الحس الإيماني والوطني لدى الطفل ، وتسهم في الرعاية التامة والنشأة الكريمة والتربية على الأخلاق والثقافة الرشيدة .