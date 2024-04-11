هي دي الأخبار ولا بلاش.. شوف قبضك بقا كام بعد إصدار جدول الأجور الجديد بعد الزيادة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تشهد جمهورية مصر العربية تطورات اجتماعية واقتصادية عديدة، حيث يعد تحديد الحد الأدني للأجور من الأمور المهمة التي تضمن للموظفين والعمال حياة كريمة، ولهذا عملت الحكومة على تحديد جدول جديد في الحد الأدني للأجور في عام 2024 في كافة درجات القطاع الخاص لتحسين الحقوق الاجتماعية للعاملين ورفع مستوى المعيشة.
إصدار جدول الأجور الجديد بعد الزيادة
تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين أصحاب العمل ومصالح العاملين، ولهذا تم إصدار جدول جديد للأجور بالتعاون مع النقابات العمالية والقطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة بعد دراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي تمر به البلاد، وتهدف التحديثات الأخيرة التي تتم في سياسات الحكومة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
جدول زيادة رواتب العاملين
هناك تحسن ملحوظ في رواتب العاملين في القطاع الخاص بعد قرار الحكومة المصرية الجديد فيما يخص زيادة الرواتب وفق الدرجة الوظيفية، وفيما يلي جدول زيادة رواتب العاملين:
- تم رفع راتب الدرجة الممتازة بحيث يصل إلى 12200 جنيه.
- تم رفع رواتب الدرجة العالية بحيث يصل إلى 10200 جنيه.
- تم رفع راتب درجة المدير العام وما يعادلها بحيث يصل إلى 8700 جنيه.
- تم رفع راتب الدرجة الأولى وما يعادلها بحيث يصل إلى 8200 جنيه.
- تم رفع راتب الدرجة الثانية بحيث يصل إلى 7200 جنيه.
- تم رفع راتب الدرجة الثالثة بحيث يصل إلى 6700 جنيه.
- تم رفع راتب الدرجة الرابعة بحيث يصل إلى 6200 جنيه.
- تم رفع راتب الدرجة الخامسة والسادسة بحيث يصل إلى 6000 جنيه.
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