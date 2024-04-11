نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جهاز شئون البيئة بجولة تفقدية مفاجئة بمحميات البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة الأوضاع البيئية بالمحميات وجاهزيتها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك شارك الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بأعمال الدوريات البحرية بمحميات البحر الأحمر لمتابعة التزام الرحلات السياحية بالتعليمات الخاصة بزيارة المحميات وممارسة الأنشطة البحرية وأنشطة الغوص والسنوركلينج لحماية الموارد الطبيعية.

قام اليوم الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بجولة تفقدية مفاجئة لمحميات البحر الأحمر لمتابعة سير العمل والتزام بالاشتراطات وقواعد الزيارة للحفاظ علي الموارد الطبيعية خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وقد تضمنت الجولة تفقد عدد من جزر البحر الأحمر وهى ضمن المحميات الطبيعية، وشدد على ضروؤة التزام الرحلات برباط المراكب علي الشمندورات المخصصة وعدم استخدام المخطاف، ووجه الرئيس التنفيذي بضرورة التزام المراكب بعدم استخدام أي وسائل رباط أخري غير الشمندورات مشيرا إلي التعاون مع جمعية هيبكا التي اكدت علي صلاحية جميع الشمندورات بكامل طاقتها الاستيعابية لخدمة مرتادي البحر الأحمر.

كما شملت الزيارة تفقد عدد من المشروعات الخدمية علي جزر البحر الأحمر ومنها مشروع محمية وعدن بيتش وبراديس والجفتون الكبير ومشروع الواحة بجزيرة مجاويش الكبري.