ظهور الفلسطينى كامل الباشا فى برومو مسلسل WATCH IT دواعى السفر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 أبريل 2024 07:33 مساءً - طرحت منصة WATCH IT برومو مسلسل دواعى السفر، وشهد البرومو ظهور الممثل الفلسطينى كامل الباشا، حيث يلعب دور القبطان إبراهيم فى المسلسل، وهو الممثل الفائز بكأس فولبى لأفضل ممثل فى مهرجان فينسيا وسبق وشارك في عدد من الأعمال المصرية.

مسلسل دواعي السفر من أعمال منصة WATCH IT الأصلية، وهو من بطولة أمير عيد، نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

المسلسل من أعمال منصة WATCH IT الأصلية لينضم لسلسلة مسلسلات المنصة الأصلية وآخرها مسلسل لحظة غضب والذي عرض في موسم رمضان 2024، وعرض حصريا على منصة watch it من خلال 15 حلقة وكان بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حسب ما أظهر البرومو الرسمي للعمل، حول يمنى وهي تعمل طباخة في أحد الفنادق الكبرى، يختفى زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى.