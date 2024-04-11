توزيع كعك العيد والألعاب على الفلسطينيين بحى السبيل بالعريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 أبريل 2024 08:34 مساءً - شهد مقر استراحات العالقين الفلسطينيين بحي السبيل بالعريش، اليوم الخميس، توزيع الهدايا والعاب الأطفال والبالونات وكعك العيد والمواد الغذائية على الفلسطينيين المقيمين في الحي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

أعلنت محافظة شمال سيناء في بيان انه وجه الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الديوان العام للمحافظة بتوزيع الهدايا وتحت اشراف اللواء مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ. وقال المحافظ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة التيسيرات أمام الاشقاء الفلسطينيين المقيمين بالعريش، دون النظر في التكاليف المادية، مقدمًا التهنئة لهم بمناسبة العيد.

أشار المحافظ إلي أنه منذ بدء الحرب على غزة قامت المحافظة بتخصيص عدد من الوحدات السكنية في عمارات السبيل بالعريش للأشقاء الفلسطينيين الذين حالت ظروف الحرب عودتهم الي قطاع غزة، بجانب إقامة الجرحي والمرضي بعد انتهاء فترة علاجهم بالمستشفيات، وتقديم الخدمات المتنوعة لهم بالمجان ودون أي مقابل. وأكدت مني برهومه، المدير التنفيذي لمكتب المحافظة لتقديم الخدمات بحي السبيل، علي توزيع الهدايا والعاب الأطفال والبالونات وكعك العيد والمواد الغذائية على الفلسطينيين المقيمين في الحي، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية.

يشار الي أن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، أدي أمس، صلاة عيد الفطر المبارك مع الاشقاء الفلسطينيين في مسجد السبيل بمدينة العريش. وعقب الصلاة التقي المحافظ بالمواطنين الفلسطينيين وهنأهم بعيد الفطر المبارك، مؤكدا على أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وأنها تقوم بجهود كبيرة على كل المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.