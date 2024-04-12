انت الأن تتابع خبر موعد صرف مرتبات أبريل 2024.. تعرف على الزيادة لكل الموظفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد موعد صرف مرتبات أبريل 2024 اهتمامًا كبيرًا من قبل الموظفين في جميع القطاعات الحكومية، خاصة مع إقرار زيادة جديدة على المرتبات.

موعد صرف مرتبات أبريل 2024

وأما عن موعد صرف مرتبات أبريل 2024 فسوف تبدأ عملية صرف الرواتب يوم الأحد 21 أبريل 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 25 أبريل 2024، وتُصرف المتأخرات في أيام 4 و 7 و 8 من شهر أبريل.

أماكن صرف مرتبات أبريل 2024

منافذ شركة فوري.

مكاتب البريد.

ماكينات الصرف الآلي.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

جميع البنوك العاملة في مصر.

جدول زيادة الرواتب

وسوف نكشف عن جدول زيادة الرواتب الخاصة بكل العاملين في القطاع الحكومي، وهي من أكثر من الأشياء الذي يريد أن يعرفها جميع الموظفين في كل مكان، وهي التي تأتي كما يلي:

الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

الدرجة العليا: 10.200 جنيه.

درجة المدير العام: 9200 جنيه.

الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

تفاصيل حول مرتبات الموظفين