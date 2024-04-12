انت الأن تتابع خبر منحة 500 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور.. العيد جاي بالخير والفرحة للجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حصل المصريون على منحة 500 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024، وهي من أكثر الأشياء الذي يريد أن يعرف جميع تفاصيلها كل من يحصلون عليها.

منحة 500 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور

وسوف نكشف عن كل تفاصيل منحة 500 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك لأنها من أكثر الأشياء الهامة التي شملت على ما يلي:

المنحة

العمالة غير المنتظمة: تم صرفها من خلال البريد المصري ومنافذ الصرف، ولم تشمل المستفيدين من أي برامج حماية اجتماعية.

بلغ عدد المستحقين 1.1 مليون عامل.

شملت زيادة الحد الأدنى للأجور

جميع العاملين في القطاع الخاص: تم رفع الحد الأدنى من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه.

يسري القرار من شهر مايو 2024.

تم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال.

زيادة الحج الأدنى للأجور

وصرفت بعض الجهات الحكومية مرتب شهر كامل أو مبالغ أخرى كمنحة عيد الفطر للعاملين بها، وشملت على وزارات الإسكان والأوقاف والشباب والرياضة والكهرباء وشركات البترول والشركة المصرية للاتصالات وشركة القابضة لمياه الشرب وشركات الأدوية بالقطاع العام ودواوين الوزارات وشركات القطاع الخاص مثل شركات الأدوية والتصنيع الغذائي.

ضوابط صرف المكافآت للموظفين في الأعياد

وحددت وزارة المالية 3 عناصر لصرف مكافآت للموظفين: أداء أعمال غير اعتيادية وأداء عمل متميز، وقيم مقطوعة إعمالًا لنص المادة رقم 74 من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 والمادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017، والخصم بتلك المكافآت على الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص بالجهة الإدارية.

زيادات الرواتب التي تم تطبيقها في مارس 2024