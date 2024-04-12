انت الأن تتابع خبر لمدة 3 ساعات .. قطع المياه عن هذه الأماكن في الأقصر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر ، عبر بيان لها بشأن قطع المياه مساء اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية .
قطع المياه
- وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي الأقصر ، عبر بيان له على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 3 ساعات متصلة.بداية اعتبارا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل الجمعة وحتى الساعة الثالثة صباحًا وذلك نظراً لأعمال تحسين الضغوط بشبكة شرق المدينة.
أماكن قطع المياه
- وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي الأقصر عن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه ، تتمثل في عن منطقة رواج المدينة، وبعض مناطق من البياضية والحبيل مطالبة المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة