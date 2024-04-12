انت الأن تتابع خبر لمدة 3 ساعات .. قطع المياه عن هذه الأماكن في الأقصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر ، عبر بيان لها بشأن قطع المياه مساء اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية .

قطع المياه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي الأقصر ، عبر بيان له على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 3 ساعات متصلة.بداية اعتبارا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل الجمعة وحتى الساعة الثالثة صباحًا وذلك نظراً لأعمال تحسين الضغوط بشبكة شرق المدينة.

أماكن قطع المياه