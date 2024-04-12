انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 .. شوف الأرصاد بتقولك ايه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - فجرت هيئة الأرصاد الجوية مفأجأة بشأن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الجمعة 12 أبريل 2024، ثالث أيام عيد الفطر المبارك في ظل التقلبات الجوية التي تضرب كافة المناطق في الفترة الحالية.
وأكدت هيئة الأرصاد
- في بيان نشرته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الجمعة 12 أبريل الجاري ،سيشهد استقرار في درجات الحرارة حيث طقس دافئ في ساعات الصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للدفء على السواحل الشمالية، بارد على أغلب الأنحاء وذلك في ساعات المساء.
حالة الطقس الساعات القادمة
- وأضافت الهيئة أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 أنه سيكون هناك الشبورة المائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لذا يجب على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة، علاوة على سقوط أمطار متفرقة الأماكن