انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 .. شوف الأرصاد بتقولك ايه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت هيئة الأرصاد الجوية مفأجأة بشأن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الجمعة 12 أبريل 2024، ثالث أيام عيد الفطر المبارك في ظل التقلبات الجوية التي تضرب كافة المناطق في الفترة الحالية.

وأكدت هيئة الأرصاد

في بيان نشرته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الجمعة 12 أبريل الجاري ،سيشهد استقرار في درجات الحرارة حيث طقس دافئ في ساعات الصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للدفء على السواحل الشمالية، بارد على أغلب الأنحاء وذلك في ساعات المساء.

حالة الطقس الساعات القادمة