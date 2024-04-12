أبوابه مفتوحة.. دخول شاحنات مساعدات واستقبال مسافرين قادمين من غزة معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 أبريل 2024 01:37 مساءً - شهد معبر رفح بين مصر وفلسطين اليوم الجمعة، تواصل مرور شاحنات مساعدات إغاثية فى طريقها لقطاع غزة، واستقبال مسافرين قادمين من غزة.

أفادت بيانات إدارة معبر رفح أنه بشأن حركة مرور الشاحنات إنه تم الانتهاء من دخول 188 شاحنة وجارى ادخال 120 شاحنة أخرى، واستقبال 375 مسافرا قادمين من غزة، و88 جريح ومريض مع مرافقيهم و52 من المصريين العائدين من غزة.

وأفادت بيانات حركة مطار العريش أن المطار هبطت على أرضه منذ 12 أكتوبر الماضى 750 طائرة حملت أكثر من 17 ألف طن، بينها 610 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و140 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا على مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصرى للجانب الفلسطينى.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.