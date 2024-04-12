فرنسا تنصح رعاياها بالامتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان وفلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 أبريل 2024 01:37 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، بأن فرنسا تنصح رعاياها بالامتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية.

وقالت صحيفة بوليتيكو إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتوقع أن يأتي الرد الإيراني ربما في نهاية هذا الأسبوع، وأكدت أن إيران تعد خططها لتوجيه ضربة انتقامية كبيرة ضد إسرائيل عبر هجوم جوي أكبر من المعتاد خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة الامريكية، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل قد يتضمن صواريخ وطائرات مسيرة والهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل يستهدف إرسال رسالة إلى تل أبيب وليس إشعال حرب إقليمية تجبر واشنطن على الرد.