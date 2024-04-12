نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها المدنية بمعرضي "EGY HOME وWATEREX EXPO 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي السيد/ محمد عيد بكر، بأنه في ضوء توجيهات السيد المهندس / محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالسعي نحو تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، والحرص أيضًا على المشاركة بهذه المنتجات بالمعارض المختلفة التي يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية، يشارك قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي بتنظيم جناح لمنتجات قطاع الأسرة بمعرض EGY HOME ، والذي يقام خلال الفترة من 24 إبريل من الشهر الجاري حتى 24/6/2024 و المقرر إقامته بمول وسط العاصمة التجاري – خلف مؤسسة الأهرام – موقف الترجمان بوسط البلد.

و أوضح "بكر" أن المعرض سيضم العديد من المنتجات المدنية ومنها ( التكييفات –ثلاجات – بوتاجازات بأنواعها - سخانات بأنواعها – غسالات)، وأكد على أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية متنوعة بجودة عالية وبأسعار منافسة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.



و في سياق متصل أشار "بكر" إلى أن قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي سيقوم بالاشتراك في المعرض الدولى الثامن لتكنولوجيا تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف WATEREX EXPO 2024، والمزمع إقامته خلال الفترة من 28-30/4/2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وأوضح أن هذا المعرض يعمل على تعزيز أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توطين تكنولوجيا تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي، حيث قام عدد من شركات الإنتاج الحربي بالمشاركة بالعديد من المنتجات الخاصة بمجال المياه ومنها (جهاز إنتاج المياه من الهواء الجوي - نموذج محطة المياه السطحية - محطة معالجة وإعادة استخدام مياه غسيل السيارات – محطة معالجة وإعادة استخدام المياه الرمادية - نموذج الري المحوري – محرك واحد حصان – موتور رفع المياه 2 حصان – أغطية صرف صحي – محابس مياه 3 بوصة – طلمبة مياه الفلاح ).



و من الجدير بالذكر أن معرض WATEREX EXPO يعد أكبر معرض ومؤتمر سنوي في مصر للمهنيين في صناعة "المياه والبنية التحتية للمياه" والذي تأسس لمواكبة السياسة الاستراتيجية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يشارك به أكثر من 50 شركة دولية وأكثر من 18 جناحًا دوليًا من أكثر من 20 دولة حول العالم مثل (ألمانيا – النمسا - المجر – الصين – المملكة العربية السعودية – فرنسا- إيطاليا – إنجلترا – تركيا – أسبانيا – الدنمارك وغيرها)، ويعد معرض WATEREX EXPO أكبر نقطة تجمع دولية لعرض تقنيات "معالجة المياه والصرف الصحي" في الشرق الأوسط وإفريقيا.