نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لجان النظام والمراقبة": تجهيز بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 خلال الشهر الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد لجان النظام والمراقبة بكنترولات امتحانات الثانوية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، لتجهيز بطاقات أرقام جلوس الطلاب، الخاصة بدخولهم اختبارات هذا العام.

وتقوم لجان النظام والمراقبة، بمراجعة استمارات الطلاب الالكترونية والورقية، وفق قاعدة البيانات، المسجلة لديهم.

موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

وتصنف الكنترولات، كافة الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة، حسب الشعبة واللغة الاجنبية الألى والثانية، والديانة.

وتعلن وزارة التربية والتعليم، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، خلال الشهر الجاري، على موقعها الالكترونبي الرسمي، على أن يتم اتاحتها في المدارس الثانوية للطلاب للحصول على بطاقات أرقام الجلوس، ورقيا.

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماعه مع طلاب مصر في العاصمة الإدارية، عن تشابه امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 مع العام السابق في عدد الأسئلة ونوعيتها، وسوف تشمل كل مادة دراسية عددًا متساويًا من الأسئلة الموضوعية والمقالية.

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024

وسيتم توزيع أنواع الأسئلة بنسبة 85% للأسئلة من نوع الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية. وسيتم توزيع الأسئلة حسب مستويات التعقيد والتفكير بنسبة 30% لمستوى معرفي وعقلي بسيط، و40% لمستوى متوسط، و30% لمستوى عالي.

وتم اعتماد أسئلة امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 من بنوك الأسئلة المعتمدة التابعة للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، ضمن إطار امتحان موحد لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.