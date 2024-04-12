المؤتمر: الشركة المتحدة نجحت فى لم شمل الأسرة المصرية حول الشاشة الصغيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 أبريل 2024 02:38 مساءً - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قدمت موسما دراميا غير مسبوق، حيث قدمت الشركة أعمال فنية خاطبت من خلالها العقول، وروح المشاهد، وصنعت دراما، تليق بالتاريخ الفني والثقافي المصري.

وأشار السعيد غنيم، إلى أن الشركة المتحدة أعادت لمصر دورها الريادي في هذا المجال، وأحدثت نقلة هائلة على مستوى صناعة الدراما، وكل هذا انعكاس علي صورة مصر الخارجية ورسم صورة ذهنية علي مصر إيجابية، مؤكدا أنها عكست صورة إيجابية على مصر في الخارج.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور توعوي يستهدف جميع أفراد الأسرة المصرية، وقدمت وجبة درامية استطاعت من خلالها لم شمل الأسرة المصرية مرة أخرى للالتفاف أمام الشاشة الصغيرة ومتابعة دراما راقية تتناسب مع ذوق الأسر المصرية والعربية.

وأضاف غنيم، أن مسلسل مليحة عكس الحالة الراهنة والخاصة بالقضيو الفلسطينية التي تعيش في وجدان الشعب المصري ولا تغيب عنه قيادة وشعبًا كما أبرز الدور المصرى الكبير بدعم القضية الفلسطينية وكشف حقيقة ما يجرى على الأراضى الفلسطينية للعالم، لينقل للجميع ويسهم في حشد الرأي الإقليمي نحو الانتصار للقضية.

وأشار غنيم، إلى أن مسلسل الحشاشين يُعد نقلة مهمة في تاريخ الدراما التاريخية، حيث تناول قضية خطيرة في التاريخ الإسلامي، ظلت محل جدل لقرون خاصة أن مثل هذه الجماعات عادت للظهور مرة أخرى في العصر الحديث بنفس الأسلوب وهو استخدام الدين لتبرير جرائمهم وإرهابهم ضد الأبرياء.