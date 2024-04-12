هل يوجد حذف في مناهج الترم الثاني؟.. مصدر بالتعليم يجيب

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أحمد جودة - القاهرة - يتسائل الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن هل يوجد حذف في مناهج الترم الثاني 2024؟، فبدأت عمليات البحث عبر محرك البحث "جوجل" عن حذف مناهج الترم الثاني.

هل يوجد حذف في مناهج الترم الثاني

وفي ذات السياق، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لن يتم حذف أو تخفيف أي أجزاء من المناهج الدراسية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وأشارالمصدر، في تصريحات خاصة، إلى أنه سينتهي تدريس جميع المناهج في نهاية أبريل الجاري، موضحًا أن منهج الفصل الدراسي الثاني مناسب لعدد أيام الدراسة ولا حذف لأجزاء من المنهج أو تخفيفها.

امتحانات الترم الثاني 2024

وعلى صعيد آخر، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

وتؤكد الوزارة عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

كما تؤكد الوزارة عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.