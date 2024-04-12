نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مد فترة التقديم الإلكتروني للمستوى الأول رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية ( IPS) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة المدارس الرسمية الدولية (IPS)، مد فترة التقديم الإلكتروني، للمستوى الأول رياض أطفال للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، إلى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/١٥، وذلك نظرًا للإقبال الشديد علي التقديم للمدارس الرسمية الدولية ( IPS).

ويمكن للراغبين على التقديم قراءة شروط الألتحاق بالمدارس عبر الرابط التالي:

https://drive.google.com/.../1CyvjUBtIpKdBcOGjEEYOYY.../view

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...

شروط التقديم في مدارس IPS

حددت المدارس الدولية الرسمية شروط محددة لقبول الأطفال للدراسة في مدارس IPS، وهي شروط متفق عليها مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وإليك شروط التقديم في مدارس IPS:

- يجب ألا يزيد عمر الطفل المتقدم للدراسة في مدارس IPS عن 4 سنوات و11 شهرا و29 يومًا وذلك في أول شهر أكتوبر.

- يجب أن يكون الطفل سليم صحيًا وذهنيًا ولا يعاني من الإعاقات النفسية أو الذهنية أو أي إعاقة تحتاج إلى برامج دراسية خاصة.

- ضرورة أن والدي الطفل المتقدم للدراسة في مدارس IPS حاصلين على مؤهل جامعي عالي.

- تقديم والدي الطفل المتقدم للدراسة في مدارس IPS المستندات الدالة على أنهم حاصلين على مؤهل جامعي عالي.

- شرط أساسي وهو أن يجتاز الطفل المتقدم للدراسة في مدارس IPS الاختبارات المطلوبة التي تغطى جميع المهارات التي يحتاجها في الاختبارات.