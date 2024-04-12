نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإنفوجراف والفيديو.. التضامن الاجتماعي في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة بعدد من الأنشطة والأحداث خلال الفترة من 5 إبريل إلى 11 إبريل 2024.

الجمعة 5 إبريل:

وأستكمل برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية 4 لقاءات تدريباته المتخصصة للشباب المقبل على الزواج بمحافظتي طنطا وقناة السويس.

السبت 6 إبريل:

وانتهى صندوق عطاء لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة من تدريب 23 جمعية عاملة في مجال التوحد وفي إعداد 166 أخصائي تدخل مبكر وتوفير خدمات لإجمالي 1،300 طفل من خلال مشروع "قدرات بلا حدود".

ودشنت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم البرنامج التدريبي الخاص ببناء قدرات 200 رائدة ريفية لتطوير قدراتهن في التواصل المجتمعي وسبل جمع البيانات من الأسر المستهدفة بالفيوم.

كما أعلن المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان زيادة عدد مكالمات الخط الساخن بنسبة 400% بعد حملته الإعلامية "المخدرات هتجرك للنهاية... ماتربطش نفسك بيها".

وانتهى الوحدة المركزية لمنظمات العمل الأهلي من ميكنة منظومة "حصر المستفيدين" من منظمات المجتمع المدني، وتستعد لإطلاقها خلال الربع الثاني من العام تعزيزًا لقواعد الحوكمة وشفافية جمع التبرعات.

الأحد 7 إبريل:

وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعى باجتماع المجلس القومي للأجور والذى يقرر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه شهريًا شاملًا الجانب المادي والعيني.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن فريق التدخل السريع خلال الربع الأول من العام الجارى وتصرح التعامل مع ما يزيد على 4000 حالة على مستوى محافظات الجمهورية.

ووقع أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلى بروتوكول تعاون مع مؤسسة "حارتنا المصرية" للتنمية المستدامة بالإسكندرية في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعى لفك كرب الغارمين.

وشاركت التضامن الاجتماعى بحفل توزيع جوائز المسابقة الفنية للرسم 2024 التي أطلقتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لتوعية الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وفرص العمل المتاحة.

وانتهي برنامج "بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل" من تنفيذ ليالي رمضان التوعوية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات في نسختها الثانية، ويعلن وصوله إلى 26،000 من سكان المناطق البديلة.

الإثنين 8 إبريل:

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن برنامج "الحد من الفقر"، وتعلن عن تنفيذ 385،000 مشروع متناهي الصغر في عام 2023 بتمويل يصل إلى مليار جنيه مصري يقع 70% في محافظات الصعيد.

وشهدت القباج احتفالية حزب مستقبل وطن بليلة القدر وتكريم عدد من الأمهات المثاليات، وتؤكد على حرص التضامن الاجتماعي على وحدة النسيج المجتمعي، وعلى وصول خدمات التضامن لجميع القرى والنجوع.

ونفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان سلسلة من الفعاليات والبرامج التوعوية بمناطق الشيخ زويد والعريش وبئر العبد لحماية الشباب من الإدمان ورفع وعى الأطفال بخطورة التدخين والقباج توجه بتوفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة .

واستكمل الهلال الأحمر المصرى جهوده في تقديم كافة المساعدات الإغاثية والغذائية للأشقاء الفلسطينيين بغزة، ويقدم عشرات الآلاف من وجبات الإفطار والسحور والحزم الغذائية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار الساع كلة.

واستعد برنامج تكافل وكرامة أو لصرف الدعم النقدي لإجمالي 4،7 مليون أسرة بقيمة 3،4 مليار جنيه بعد الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية في إطار حزمة الخدمات الاجتماعية.



الثلاثاء 9 إبريل:

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الفطر المبارك وتفاعل كبير مع حملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان “المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات”.

وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية 383 مليون جنيه تقريبا خلال عام 2023 كمنح لمؤسسات المجتمع الأهلي لتنفيذ مشروعات للرعاية المؤسسية، والدفاع الاجتماعي، ودعم ذوى الإعاقة، والمسنين، والطفولة المبكرة.

ونظمت مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف، بالتعاون والتنسيق مع جمعيه شباب الخير، احتفالية لتسليم جهاز عروسه لعدد ٣٥عروسه من الأسر الأولى بالرعاية فى جميع مراكز محافظه بنى سويف.

الأربعاء 10 إبريل:

ووجه وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم هدايا وبدل ملابس إلى 9،3 آلاف من بنات وأبناء مصر من أيتام مؤسسات الرعاية على مستوى الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ومع بدء أيام عيد الفطر المبارك، مئات المتطوعىين بالهلال الأحمر المصرى ينتشرون بالمراكز اللوجيستية، ومراكز تقديم الخدمات الإنسانية ويقومون بإمداد جسر بري بالمساعدات الإنسانية ومنتجات للأطفال والأمهات بقطاع غزة.

وأطلقت للعام الثالث على التوالي، صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات مبادرة "عيش بأمان وابعد عن الدخان" خلال أيام عيد الفطر المبارك بين رواد المناطق العامة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات.

الخميس 11 إبريل:

وانتهى وزارة التضامن الاجتماعي من حصر التمويل الوارد لمنظمات المجتمع المدني في مصر في عام 2023، وتعلن بعد العيد عن وصول التمويل وجمع المال إلى 13،305 مليار جنيه مصري، 66% محلي و34% دولي.

وتابعت القباج الأنشطة والفعاليات المنفذة على مستوى دور الرعاية والمسنين بالمحافظات في إطار الاحتفالات بعيد الفطر المبارك ويوم اليتيم.

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