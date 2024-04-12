الطفلة بيلا حنون مشيدة بدور سارة الشامى فى الحشاشين: مبروك على أكبر نجاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 أبريل 2024 05:30 مساءً - احتفت الطفلة بيلا حنون بنجاح مسلسل الحشاشين، الذى عرض خلال شهر رمضان المبارك، من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وحقق نجاحا واسعا، حيث نشرت الطفلة بيلا حنون صورة لها مع الفنانة سارة الشامى، التى شاركتها فى مسلسل الحشاشين، مشيدة بتجسيدها شخصية "نورهان" فى المسلسل.

وقالت "بيلا حنون" فى إشادتها بأداء الفنانة سارة الشامى فى المسلسل: "مبروك أحلى نورهان سارة الشامى على أكبر نجاح تستحقى أكتر وأكتر.. أجمل وأجدع قلب وحنية".

وتمكنت الطفلة بيلا حنون، صاحبة دور "خديجة" الابنة الصغرى لحسن الصباح، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، جذب الانتباه والأنظار نحوها بقوة.

مسلسل الحشاشين من إنتاج الشركة المتحة للخدمات الإعلامية، وهو المسلسل الذى يعد الإنتاج الأضخم فى رمضان 2024، ونال إعجاب المشاهدين فى مصر والوطن العربى.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.