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أحمد جودة - القاهرة - طرق وسعر استخراج قسيمة الزواج من خلال ماكينة الأحوال المدنية

في ظلّ التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، تسعى وزارة الداخلية المصرية، وقطاع الأحوال المدنية على وجه الخصوص، إلى مواكبة هذه التطورات من خلال تبني أحدث التقنيات لتقديم خدمات حكومية مميزة للمواطنين.

وإيمانًا منها بأهمية التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم، تُقدم الأحوال المدنية العديد من الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت، والتي تُتيح للمواطنين إمكانية استخراج مختلف الأوراق الثبوتية، مثل بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة، دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا لمكاتب السجل المدني.



استخراج قسيمة زواج من ماكينة الأحوال المدنية



تعد ماكينة السجل الذكية إحدى الابتكارات الجديدة التي قدمها قطاع الأحوال المدنية، والتي تمكِّن المواطنين من استخراج الأوراق الثبوتية بكل سهولة ويسر، بفضل هذه الماكينات، أصبح بإمكان المواطنين الحصول على قسيمة الزواج وغيرها من الوثائق دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الأحوال المدنية وتحمل الانتظار والإجراءات الروتينية.

خطوات استخراج قسيمة زواج من الماكينات الذكية



تبدأ العملية بمراجعة البيانات المدخلة للتأكد من صحتها واكتمالها.

يتيح النظام للمواطنين اختيار خدمة استخراج قسيمة الزواج بسهولة عبر واجهة سهلة الاستخدام.

يطلب من المستخدم إدخال بيانات الأقارب الذين ينبغي إدراجهم في الوثيقة.

يتم تحديد قيمة الخدمة وتسديدها.

بعد استكمال الخطوات السابقة، يتم إصدار قسيمة الزواج الجديدة بشكل فوري، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.



مصاريف استخراج قسيمة الزواج



يتم تحديد تكلفة استخراج قسيمة الزواج من الماكينات الذكية التابعة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية بمبلغ 50 جنيها، ويمكن سداد هذه الرسوم عند استخدام الخدمة عبر الماكينة بواسطة النقدية أو البطاقة الائتمانية.

ماكينات الأحوال المدنية الذكية تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، حيث تسهل على المواطنين الحصول على الأوراق الثبوتية بكل سهولة ويسر دون تعقيدات، إنها خطوة مهمة نحو تحقيق الرفاهية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية للخدمات الحكومية.