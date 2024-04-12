نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن تكثيف أنشطتها الفكرية والثقافية للجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن انطلاقة غير مسبوقة للجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقد كلف وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور/ محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوضع خطة عملية لجميع لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قصد تكثيف أنشطتها الفكرية والثقافية، وفي مقدمتها لجان خدمة القرآن الكريم، والابتهال الديني، ولجنة المرأة والطفل، ولجان: الدراسات القرآنية، والفقهية، والسيرة والسنة النبوية، مع استحداث لجنة لشئون وقضايا الشباب ويكون جل أعضائها من الشباب، مع الدفع بأعضاء من شباب العلماء والمثقفين والمفكرين في مختلف لجان المجلس قصد ضخ دماء فكرية وحيوية إضافية لها، مع العمل على إكساب هؤلاء الشباب خبرات عملية من واقع المعايشة لكبار العلماء والمفكرين.