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أحمد جودة - القاهرة - موعد عطلة شم النسيم ٢٠٢٤ رسميا في مصر ..تعرف على جدول إجازات عام 2024

يتزين فصل الربيع المصري بأجمل حلله مع حلول عيد شم النسيم، أحد أقدم الأعياد المصرية، والذي يرتبط بعادات وتقاليد عريقة تضرب بجذورها في عمق التاريخ الفرعوني.

ويُعدّ شم النسيم مناسبة سعيدة يحتفل بها المصريون سنويًا، حيث يتبادلون التهاني والأمنيات الجميلة، ويتناولون مختلف الأطعمة الخاصة بهذا العيد، مثل الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر والسلطة الخضراء.

وتُعدّ إجازة شم النسيم إجازة رسمية مدفوعة الأجر في مصر، حيث يحصل الموظفون والعاملون في مختلف القطاعات على يوم إجازة لقضاء هذا اليوم مع عائلاتهم وأصدقائهم.

وفيما يلي نوضح لكم موعد إجازة شم النسيم في مصر.



ميعاد شم النسيم ٢٠٢٤



شم النسيم يكون مع بداية شهر الربيع 2024، وقد بدئت بالفعل أول أيام الربيع يوم 20 من شهر مارس لعام 2024، ويُعتبر شم النسيم هو واحدًا من الأعياد القديمة التي يحتفل بها المصريين منذ 4 آلاف سنة تقريبًا، حيث هو عيد متوارث عن الفراعنة، وهذا اليوم يكون إجازة رسمية.

والإجازة التي تنتظر المواطنين والمواطنات بعد عيد الفطر المبارك وخلال شهر شوال هي عُطلة عيد شم النسيم، ويبحث الكل الآن عن تاريخ شم النسيم، ووفقًا للحسابات الفلكية فإن ميعاد شم النسيم 2024 هذا العام سيكون في الموعد التالي:

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 – 27 من شوال من عام 2024.

الإجازات الرسمية في مصر 2024



وضحنا لكم ميعاد شم النسيم ٢٠٢٤، وهو إجازة ضمن قائمة الإجازات في عام 2024، بينما بقية الإجازات في هذا الموعد: