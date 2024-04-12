انضمام شيكابالا فى تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لمواجهة للأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 أبريل 2024 07:29 مساءً - شارك محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الجمعة، التى أقيمت على ملعب النادى، استعداداً لمباراة الأهلى المقبلة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكان " شيكابالا" غاب عن مباراتى الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى إياب الدور ربع النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية، والاتحاد السكندرى فى الدورى بسبب إصابته بنزلة برد قوية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.