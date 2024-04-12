التحالف الوطنى يستهدف 22 ألف و500 أسرة بتوزيع 45 ألف طن لحوم فى سوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 أبريل 2024 07:29 مساءً - أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أنه خلال الفترة الماضية تم توزيع 45 ألف كيلو لحوم على 22 ألف و500 أسرة من أهالى محافظة سوهاج وخاصة الأسر الأولى بالرعاية وذلك تنفيذا لتوجيهات القادة السياسية ولتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة فى قلوبهم.

ومن جانبه أكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، على الدور المجتمعى البارز لجمعية الاورمان، والتى استطاعت أن تضع اسمها فى لوحة شرف العمل الأهلى، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة فى إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجا، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية خصصت 45 ألف كيلو لحوم تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الهمم من أبناء محافظة سوهاج وعملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى من خلال عمل أبحاث اجتماعية على مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.

وأشار إلى أن عملية التوزيع سوف تشمل قرى مراكز محافظة سوهاج وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى داخل المحافظة.