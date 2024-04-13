عاجل - موعد انتهاء التقديم بمسابقة وظائف عمال مساجد بوزارة الأوقاف

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أحمد جودة - القاهرة - موعد انتهاء التقديم بمسابقة وظائف عمال مساجد بوزارة الأوقاف.. تواصل بوابة الوظائف الإلكترونية فتح باب التقديم على مسابقة وظائف عمال مساجد بوزارة الأوقاف، والتي تتيح شغل 1000 وظيفة عامل مسجد لصالح الوزارة عن طريق التعاقد، على أن يتم التقديم إلكترونيًا على موقع البوابة في الفترة من 2 حتى 16 أبريل الجاري.

شروط التعيين في وظائف عمال مساجد في وزارة الأوقاف

وفي إطار الخدمات التي نقدمها ونستعرضها لقرائنا ومتابعينا لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة، بشأن شروط التعيين في وظائف عمال مساجد بوزارة الأوقاف، أوضحت وزارة الأوقاف التالي:

أن يكون ممتعتا بالجنسية المصرية.

أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية، في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

أن يكون المتقدم من الذكور.

ألا يزيد سن المتقدم على 40 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية فقط (سيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة).

أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الوزارة طالبة الإعلان.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم، وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومى.

سداد مبلغ مقداره (26) جنيهًا (ستة وعشرون جنيهًا فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية، على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

الأوراق المطلوبة في وظائف عمال مساجد بوزارة الأوقاف

وحول الأوراق المطلوبة في وظائف عمال مساجد بوزارة الأوقاف، أشارت الوزارة إلى أن الأوراق هي:

الصورة الشخصية.

اصل بطاقة الرقم القومي سارية.

المؤهل الدراسي.

الفيش الجنائي موجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف.

الموقف من الخدمة العسكرية.